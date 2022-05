Galleria chiusa sulla Flacca, subito i lavori di messa in sicurezza: nel pomeriggio la riapertura

E’ prevista già per il tardo pomeriggio di oggi la riapertura al traffico della galleria Capovento nel territorio di Seprlonga, chiusa nella giornata di ieri, 1 maggio, in seguito al distacco di una canalina dell'impianto di illuminazione.

A dare la buona notizia per gli automobilisti la polizia stradale, al lavoro sin dalle prime ore di ieri per cercare di intervenire subito e ridurre così al minimo i disagi sull’importante arteria. Del caso si è interessata anche la Prefettura, in accorso con la Questura di Latina.

Già nella mattinata di oggi, quindi, è stato effettuato il sopralluogo all’interno della galleria da parte di Astral con i tecnici e le ditte di manutenzione, per consentire tutte le verifiche del caso. Subito sono quindi iniziati gli interventi di messa in sicurezza e dalla polizia stradale fanno saper che, salvo imprevisti, la riapertura della galleria è prevista già per il tardo pomeriggio di oggi.