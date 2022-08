Dopo l'ultima ondata di maltempo crolla il soffitto nella sala d'attesa della stazione

Un nuovo sollecito da parte del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto alle Ferrovie dello Stato per l'adeguamento e la messa in sicurezza della stazione. Dopo l'ultima ondata di maltempo dei giorni scorsi infatti la situazione, già critica e caratterizzata da carenze strutturali, è peggiorata ancora. Il 19 agosto scorso le forti raffiche di vento e le massicce infiltrazioni hanno provocato il crollo del soffitto della sala d'attesa dello scalo ferroviario. Per fortuna in quel momento non erano presenti viaggiatori, ma lo stato di degrado e incuria in cui versa lo stabile della stazione ha rischiato di avere conseguenze gravi.

"Con rammarico e disappunto mi trovo a dover nuovamente sollecitare Ferrovie dello Stato a intervenire per la messa in sicurezza, l’adeguamento e il restyling dello scalo di Fondi - spiega il primo cittadino - utilizzato da migliaia di cittadini ogni giorno e, purtroppo, nonostante le innumerevoli rassicurazioni ricevute a seguito di lettere e richieste del sottoscritto e dell’ex sindaco nonché attuale eurodeputato Salvatore De Meo, ancora in condizioni inaccettabili".

L'ultimo crollo del resto da seguito a una serie di altre criticità già esistenti, quali servizi igienici inadeguati e fatiscenti, una pensilina di dimensioni ridotte rispetto alle esigenze e al traffico dello scalo, frequenti malfunzionamenti dell’ascensore e una serie di altri piccoli ma non secondari disagi. Oltre al cedimento del soffitto della sala d'attesa persistono, sostanzialmente tutti i problemi già portati all'attenzione della dirigenza della società Ferrovie dello Stato italiane dall’ufficio tecnico e dalla precedente amministrazione nelle date del 15 gennaio 2019, del 4 marzo 2019 e del 9 marzo 2019.

"Non amo le polemiche – commenta ancora il sindaco Beniamino Maschietto - e sono solito percorrere sempre la strada della concertazione e della collaborazione ma la situazione è diventata davvero inaccettabile e insostenibile. Non è più tollerabile che i cittadini di Fondi, magari con una giornata lavorativa di 8-12 ore davanti, debbano attendere il treno sotto l’acqua o che migliaia di turisti vengano accolti in un contesto a dir poco indecoroso. Ho collezionato un elenco di lettere e interlocuzioni telefoniche, a seguito delle quali sono stati effettuati sopralluoghi e sono pervenute puntualmente rassicurazioni da parte della società responsabile. A distanza di anni però non è stato effettuato alcun tipo di intervento e la situazione è drammaticamente peggiorata. Questa mattina, nel sollecitare ancora una volta una improcrastinabile riqualificazione strutturale dello scalo, ho ritenuto opportuno denunciare la questione anche pubblicamente".