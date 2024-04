Chiede un passaggio a una donna, arrivato a destinazione la picchia e la rapina

Ha chiesto un passaggio in auto a una conoscente, ma una volta arrivato a destinazione, in una strada di Fondi, ha colpito la donna che lo aveva accompagnato con un pugno al volto e si è poi fatto consegnare la somma di 210 euro che aveva nel portafoglio. In quello stesso momento si sono avvicinati alla vettura altri due ragazzi. uno dei quali ha strappato dalle mani della donna il cellulare scaraventandolo a terra.

A quel punto gli aggressori sono saliti a bordo di un'altra auto e si sono dileguati in tutta fretta facendo perdere le tracce. Alla vittima, ferita per i colpi ricevuti, non è rimasto altro che chiedere aiuto. Trasferita all'ospedale di Fondi è stata medicata e refertata con una prognosi di 7 giorni per aver riportato un trauma al capo e al volto. I carabinieri della tenenza locale intanto hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire all'identità del primo giovane che aveva chiesto il passaggio in auto, un ragazzo di 18 anni, disoccupato, residente in città, ora denunciato in stato di libertà per il reato di concorso in rapina.

Sono invece ancora in corso le indagini per identificare gli altri due soggetti coinvolti.