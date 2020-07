Trovato dai carabinieri con hashish, bilancino e contanti: arrestato un 41enne a Fondi

Arrestato a Fondi un 41enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, fermato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, di un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente e di vario materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Aveva anche la somma in contanti di 700 euro, ritenuta dai militari provento dell'attività di spaccio.

I carabinieri hanno trovato la droga nel corso di una perquisizione personale e domiciliare. Dopo le formalità di rito, il 41enne è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata del 27 luglio.