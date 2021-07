Sicurezza sulle strade, Flacca osservata speciale: semaforo con rilevatore di infrazioni a Fondi

Massima attenzione per la sicurezza sulle strade a Fondi ed in particolare sulla Flacca. È in fase di attivazione, infatti, il dispositivo di controllo delle infrazioni del codice della strada mediante rilevamento fotografico installato all'incrocio proprio tra la Flacca e via Guado I, in zona Tumulito, sul litorale.

A renderlo noto sono il sindaco Beniamino Maschietto e il dirigente della Polizia Locale Giuseppe Acquaro che sottolineano l'importanza di “elevare le condizioni di sicurezza di un incrocio interessato già da diversi incidenti causati, spesso, proprio dal passaggio dei veicoli con il rosso. Un fenomeno che, con il traffico estivo, stava aumentando in maniera esponenziale”.

Il dispositivo, spiegano dal Comune, “consente il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche attraverso una serie di immagini digitalizzate del veicolo che ha commesso la violazione. Tali immagini, attraverso appositi sistemi di trattamento delle informazioni, garantiscono l'attendibilità dell'accertamento effettuato e consentono la successiva notifica dell'infrazione al proprietario del veicolo. Ogni singola violazione viene verificata e validata dagli agenti della Polizia Locale”.