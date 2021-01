Paura al Salto Fondi: esplosione ed incendio in un capanno di legno

Paura nella serata di ieri a Fondi per un incendio divampato all’interno di un capanno di legno. L’allarme, con una segnalazione al 115, è scattato intorno alle 19 e sul posto, in località Salto di Fondi, si sono immediatamente recati i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina.

Appena arrivati si sono trovati davanti un capanno in legno di circa 20 metri quadrati completamente avvolto dalle fiamme. Subito sono iniettate le operazioni di spegnimento. Nel corso dell’intervento, all’interno della struttura adibita a ricovero estivo, e presumibilmente occupata da senzatetto, è stata rinvenuta una bombola di GPL che alimentava un piccolo piano cottura.

Come riferiscono dal comando provinciale dei vigili del fuoco, le alte temperature raggiunte ne hanno provocato il collasso dell'involucro causando una esplosione. Sul posto insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per un primo sopralluogo utile a rilevare elementi che possano far risalire alle cause. Fortunatamente non si registrano feriti.

