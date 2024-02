Indagini sui furti, fermati due sospetti: alla vista della polizia fuggono in auto

Foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel comune di Fondi per tre anni, a carico di due cittadini di nazonalità rumena con diversi precedenti di polizia. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di polizia hanno intercettato una Mercedes 220 con targa estera che era stata segnalata perché gli occupanti si aggiravano con fare sospetto all'interno dei supermercati della zona, uscendo sempre senza aver fatto alcun acquisto.

I poliziotti, dopo aver seguito l'auto, hanno cercato di fermarla per procedere a un controllo, ma i due uomini, sentendosi braccati, hanno aumentato la velocità per eludere l'accertamento. A quel punto è stato predisposto un posto di blocco per obbligarli a fermarsi. Sottoposti alle verifiche del caso, i due stranieri, di 32 e 23 anni, entrambi residenti nel comune di Ardea, sono risultati sprovvisti di regolare documentazione che attestasse l'identità e sono stati dunque condotti negli uffici del commissariato e sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici della scientifica ai fini dell'identificazione.

Entrambi sono risultati gravati da precedenti per furto ai danni di attività commerciali, sia in alcuni comuni del Lazio che in Lombardia. Il più giovane solo due mesi fa era stato arrestato a Cisterna per furto aggravato in un negozio e per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale, motivo per il quale era stato condannato con rito direttissimo ma con la sospensione condizionale della pena. Nessuno dei due, all'atto del controllo, ha saputo giustificare la propria presenza nella città di Fondi. Così, è scattata una sanzione per le infrazioni commesse al Codice della strada e successivamente è scattato un foglio di via del questore.