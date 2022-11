In vendita generi alimentari mal conservati e in decomposizione: multe salate per due commercianti

Alcuni specifici controlli sono stati disposti dalla questura di Latina nei confronti attività commerciali di generi alimentari del comune di Fondi. Il commissariato di polizia ha rilevato in particolare alcune irregolarità in due esercizi, come il malfunzionamento degli impianti di refrigerazione e congelamento per la conservazione di carni e vegetali, alcune dei quali addirittura sprovvisti di termostato.Oltre a questo è stata rilevata la mancata tracciabilità di alcuni prodotti esposti e destinati alla vendita, mal conservati, in scarse condizioni igieniche e alcuni in evidente stato di decomposizione.

Negli stessi negozi erano inoltre in vendita anche detersivi, mascherine chirurgiche e altri prodotti per i quali i titolari non erano in possesso dell'autorizzazione necessaria. A carico del titolare di un esercizio commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa di 4.500 euro, mentre al secondo esercente di ben 8mila.

Gli agenti hanno proceduto anche al sequestro immediato di 40 chili di prodotti animali e vegetali che versavano in cattivo stato di conservazione, oltre agli stessi frigoriferi e congelatori risultati non a norma. Analoghe verifiche saranno ripetute anche nei prossimi giorni così da prevenire rischi per la salute pubblica e proteggere i consumatori.