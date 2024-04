Cocaina e marijuana a chili, dopo la condanna arriva l'arresto

Era stato arrestato e poi condannato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ieri per un 56enne è scattato l'arresto. Gli agenti della polizia hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di R.G. in esecuzione di un rovvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

All'epoca dei fatti gli uomini del Commissariato di Gaeta nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti aveva individuato l'uomo in quanto dedito allo spaccio tra Gaeta e Itri. Nel corso di un servizio di osservazione avevano scoperto il 56enne in flagranza di reatomentre cedeva droga. Era stato lui stesso a consegnare agli agenti un involucro di cellophane che teneva nel marsupio e all'interno del quale c'era marijuana. La successiva perquisizione personale e veicolare aveva consentito di trovare anche una dose di cocaina di circa 2 grammi lordi avvolta in cellophane trasparente e altre quattro dosi della stessa sostanza di 0,5 grammi ciascuna. Nell'abitazione dell'uomo a Fondi erano poi stati trovati, nascosti in varie parti della casa un chilo di marijuana, un chilo di cocaina oltre a bilancini di precisione, materiale per confezionamento e sostanza da taglio.

A luglio dello scorso anno l'uomo è stato condannato e ieri è arrivato l'arresto.