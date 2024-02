Furti, estorsioni e lesioni: colpiva in tutta Italia con alias diversi. Ora sconterà in carcere 4 anni

Diversi alias ma una stessa persona. E numerose condanne a carico per i reati più diversi. L'arresto è scattato per un 44enne di nazionalità rumena, catturato a Formia dai carabinieri del Norm- sezione radiomobile e dai colleghi della tenenza di Gaeta. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e a un ordine di esecuzione emesso dalla procura di Velletri.

Il 44enne deve ancora scontare in carcere un cumulo di pena a 4 anni, tre mesi e 14 giorni di reclusione. E' ritenuto responsabile di una sfilza di reati: dal furto aggravato alla violenza privata, dalle lesioni personali aggravate all'estersione fino al danneggiamento e alla resistenza a pubblico ufficiale. Aveva colpito in diversi territori del Paese e ogni volta, identificato come autore dei reati, aveva presentato un'identità diversa, sperando forse di riuscire a sviare le indagini sulla sua persona.

Dopo le formaità di rito è stato arrestato dai carabinieri e trasferito a scontare la sua condanna nella casa circondariale di Cassino.