Rapinò una tabaccheria di Minturno: condannato e arrestato dopo 9 anni

Un 30enne, N.A. le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri a Formia per rapina. Il provvedimento è arrivato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Roma.

I fatti risalgono a gennaio del 2011, quando l'uomo fu arrestato per una rapina commessa in una tabaccheria di Minturno, un colpo messo a segno in concorso con altri complici. Il 30enne, trasferito ora nella casa circondariale di Frosinone, dovrà scontare la pena residua di un anno e otto mesi.