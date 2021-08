Bambino morso da un cane sotto l'ombrellone: il piccolo finisce in pronto soccorso

E' stato morso da un cane in spiaggia ed è finito in ospedale. Vittima dell'aggressione dell'animale avvenuta questa mattina sul litorale di Formia è stato un bambino di 9 anni. I militari dell'ufficio locale marittimo di Formia sono intervenuti in località Gianola, accertando che il bambino era stato morso sulla parte superiore della gamba da un cane di grossa taglia.

L'animale era stato legato all'ombrellone con il guinzaglio ma era senza museruola. Per il ragazzino si sono rese necessarie le cure mediche del pronto soccorso a causa delle ferite riportate. Nei confronti del proprietario del canale, che verrà denunciato all'autorità giudiziaria competente, è stato invece elevata una sanzione amministrativa da 200 euro per inosservanza delle norme in materia di accesso, permanenza e custodia degli animali sulle spiagge, previste anche dall'ordinanza balneare comunale.