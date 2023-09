Scoperto dai carabinieri: utilizzava una carta di credito rubata

Aveva rubato il portafogli a un uomo di Formia e ha poi utilizzato la carta di credito che era all'interno. La vittima, un 48enne, ha denunciato tutto ai carabinieri e i militari sono riusciti a risalire al responsabile.

Una denuncia in stato di libertà è scattata dunque a carico di un 23enne di Roma, senza fissa dimora, già gravato da alcuni precedenti di polizia. Il giovane è considerato responsabile di indebito utilizzo della carta di credito rubata. I carabinieri che lo hanno identificato e perquisito anche inoltre scoperto che era in possesso di 2,25 grammi di hashish e lo hanno segnalato alla competente autorità amministrativa anche per uso personale di stupefacenti.