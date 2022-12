Raffica di furti prima di Natale: scattano tre denunce nel sud pontino

Tre denunce per altrettanti furti commessi nei centri del sud pontino. I carabinieri della compagnia hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di soggetti ritenuti responsabili dei reati e proprio a Formia hanno denunciato un 31enne del posto. Il ragazzo, già gravato da precedenti di polizia, è stato identificato come l'autore di un furto consumato lo scorso 10 dicembre all'interno del bar Belvedere di Formia.. Entrato nel locale, il 31enne è riuscito a portare via indumenti e oggetti, fuggendo poi senza dare nell'occhio. E' stato però riconosciuto e identificato e ora a suo carico è scattata una denuncia. La refurtiva è stata in parte rinvenuta dai carabinieri e consegnata al proprietario.

Sempre a Formia è stato denunciato per furto aggravato una minorenne, di appena 15 anni, sorpresa dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento dal negozio Oviesse. La merce è stata restituita al negozio e la giovane riaffidata ai suoi genitori.

I militari di Santi Cosma e Damiano hanno invece denunciato per furto aggravato un uomo di 40 della provincia di Frosinone, autore di un altro furto avvenuto il 23 dicembre all'interno di un'auto lasciata regolarmente in un parcheggio. La borsa era stata lasciata nell'abitacolo e conteneva complessivamente la somma di 1000 euro. Anche in questo caso i carabinieri sono riusciti a recuperare parte della refurtiva, circa 500 euro, e a restituirla all'avente diritto.