Estorsioni continue alla ex fino alla rapina: lei chiama i carabinieri

Dopo la separazione aveva continuato a perseguitare la ex con continue richieste di denaro, vere e proprie estorsioni che sono culminate con una rapina avvenuta nelle prime ore del mattino del 21 novembre scorso. Tutto è accaduto nel territorio di Formia. Solo a quel punto la vittima, spaventata, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e di rivolgersi ai carabinieri.

Dopo la segnalazione il personale dell'Arma è intervenuto nell'abitazione della donna, dove era stata poco prima aggredita dall'ex compagno che era riuscito a sottrarle la somma di 100 euro. Di lui non c'era più traccia ma i militari hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo. L'uomo è stato identificato e denunciato in stato di libertà per rapina ed estorsione e la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Si tratta di un 32enne di origini napoletane ma residente nel comune di Minturno, già gravato da precedenti di polizia.