Formia, droga e un proiettile da guerra in casa durante la perquisizione: 21enne nei guai

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto della droga ed un proiettile da guerra: un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 23 novembre, a Formia dove i militari della locale Stazione sono stati impegnati in un servizio finalizzato alla repressione dei reati in genere ed in particolare delle violazioni alla normativa in materia di stupefacenti.

Nello specifico, durante la perquisizione domiciliare, il 21enne è stato trovato in possesso di 6.85 di marijuana e di un proiettile risalente alla seconda guerra mondiale.

Al termine degli accertamenti il 21enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di armi o munizioni e segnalato alla Prefettura per lo stupefacente. Quanto rinvenuto dai carabinieri è stato posto sotto sequestro.