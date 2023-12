False ricette per farmaci stupefacenti: truffa da 100mila euro al servizio sanitario

Ricettazione, falso materiale e truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. Si è conclusa un'indagine condotta dai carabinieri del Nas di Latina, con la collaborazione dei carabinieri di Formia, che ha portato all'esecuzione di due misure cautelari, un obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla pg, a carico di altrettanti indagati.

L'attività investigativa, denominata Love for drug, è stata avviata all'inizio dell'anno ed è scaturita dalle verifiche sulla corretta dispensazione di farmaci nelle farmacie della provincia di Latina e di quella di Frosinone, approfondendo in particolare i casi di eccessivo e non giustificato volume di prescrizione di un medicinale ad uso stupefacente il cui principio attivo è l'ossicodone, caratterizzato da una molecola strutturalmente correlata a morfina e codeina. Gli accertamenti condotti sul territorio, attraverso soprattutto i tradizionali metodi delle ricognizioni fotografiche, servizi di osservazione e pedinamento e acquisizioni documentali, hanno poi consentito di portare alla luce e ricostruire il modus operandi dei due indagati, una coppia residente a Formia e già gravata da precedenti specifici.

L'investigazione ha permesso di documentare numerosi episodi in cui entrambi si erano recati nelle farmacie di Latina e Frosinone presentando alcune ricette mediche per ottenere il farmaco in questione, ricette spesso risultate oggetto di furti commessi nelle aziende ospedaliere e negli studi medici. La falsità materiale delle prescrizioni, compilate e firmate dagli indagati, era completata dall'apposizione di timbri che erano stati sottratti a ignari medici. La coppia, procurandosi il farmaco ad azione stupefacente, ha dunque indotto in errore anche la Asl pontina che ha di conseguenza corrisposto alle farmacie circa 100mila euro come corrispettivo del rimborso.