Fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti in azione a Formia: trasgressori immortalati

Fototrappole in azione nel comune di Formia contro l'abbandono di rifiuti. Gli occhi elettronici posizionati dagli operatori della Formia Rifiuti Zero in punti strategici della città vicino ai cassonetti continuano ad immortalare trasgressori: cittadini che gettano rifiuti in strada e che non rispettano le regole della raccolta differenziata.

I filmati ripresi dalle telecamere saranno visionati dalla polizia locale, che si occuperà di approntare tutte le misure necessarie e di rintracciare e multare i trasgressori.

