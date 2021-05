Furto con l'auto ariete al bar della stazione: arrivano i carabinieri e il colpo sfuma

Furto sventato al bar della stazione ferroviaria di Formia. E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì grazie all'intervento dei carabinieri della compagnia.

Intorno alle 3 un equipaggio di quel reparto, dopo aver notato dei movimenti sospetti nei pressi dell'esercizio pubblico della zona della stazione è intervenuto tempestivametne mettendo in fuga i malviventi. Questi ultimi stavano utilizzando un veicolo come "ariete" per scardinare l'inferriata del bar.

L'auto usata è risultata provento di un furto consumato qualche giorno prima a San Vittore nel Lazio. Il mezzo inoltre, abbandonato ancora acceso dai ladri, conteneva diversi attrezzi da scasso. Tutto è stato sottoposto a sequestro.