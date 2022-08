Fiamme nella canonica della chiesa di San Giuseppe Lavoratore

Paura a Formia questa mattina, domenica 21 agosto, nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, dove si è sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato la canonica, la struttura che si trova appunto accanto alla chiesa, e hanno sviluppato del fumo ben visibile dalle finestre.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i volontari della protezione civile Ver Sud Pontino di Formia. I locali per fortuna in quel momento erano vuoti e nessuno è rimasto coinvolto. Ancora da accertare le cause del rogo, ma dalle prime informazioni raccolte sembra che possa essersi trattato di un corto circuito.

Il rogo è stato tempestivamente circoscritto e le operazioni di spegnimento hanno evitato che le fiamme si propagassero anche ad altri locali della stessa struttura. Ora resta da stabilire l'entità dei danni provocati.