Auto sospetta scappa dai carabinieri: fuga folle e inseguimento per le vie del centro, poi l'incidente

Una macchina sospetta individuata per le vie del centro di Formia, la fuga folle e poi l'incidente. E' accaduto tutto durante la notte di domenica 10 dicembre. Alla vista dei militari, gli occupanti si sono abbassati all'interno dell'abitacolo con il chiaro intento di non farsi notare. Ma il gesto non è sfuggito ai carabinieri che, insospettiti, hanno cercato di bloccare il veicolo per un controllo. Ma a quel punto il conducente ha ingranato la marcia e speronato il veicolo di servizio dell'Arma danneggiando la fiancata destra. Poi l'auto si è data alla fuga.

E' scattato però un inseguimento per le vie del centro cittadino di Formia, da via Lavanga a via Vitruvio fino in via Abate Tosti, con brusche manovre e repentini cambi di direzione che hanno messo in pericolo l'incolumità dei pedoni e di altri automobilisti, messi in guardia dalle sirene e dai lampeggianti delle gazzelle dei carabinieri. Nonostante i militari continuassero a intimare l'alt, il veicolo ha proseguito la sua folle corsa, terminata solo con un incidente.

L'auto infatti nella fuga ha urtato violentemente un altro veicolo e a quel punto ha dovuto fermarsi. Gli occupanti, su cui sono in corso accertamenti per risalire all'identità o ad eventuali precedenti di polizia, sono stati affidati al pronto soccorso di Formia per accertare l'eventuale assunzione di bevande alcoliche o droga.