Donna di 90 anni schiaffeggiata e maltrattata dal badante: le telecamere riprendono le violenze

Ripetuti maltrattamenti nei confronti dell'anziana signora alla quale faceva da badante. E' il caso scoperto dai carabinieri a Formia, in seguito alla denuncia presentata dalla figlia della vittima, una donna di 90 anni.

Il responsabile è un uomo di 53 anni di nazionalità indiana che lavorava in casa della signora, regolarmente assunto come colf e badante. Alcune telecamere installate nell'appartamento, di cui l'uomo tra l'altro era a conoscenza, hanno immortalato le aggressioni all'anziana: schiaffi, strattonamenti, vessazioni di varia natura, consumate ripetutamente approfittando dello stato di incapacità della donna.

Dopo la segnalazione all'Arma, sono stati avviati i necessari accertamenti dei carabinieri che hanno portato alla denuncia dell'aggressore per il reato di maltrattamenti su una persona a lui affidata per ragioni di cura, con l'aggravante di aver agito per futili motivi e abusando della relazione di lavoro e dell'ospitalità e di aver commesso i fatti ai danni di una donna che non era in grado di difendersi. L'uomo intanto era stato licenziato dalla famiglia.