Mascherine all'aperto anche a Formia: obbligo fino al 9 gennaio in tutto il comune

Obbligo delle mascherine all'aperto anche nel comune di Formia, dove il sindaco Gianluca Taddeo, come molti altri primi cittadini prima di lui, ha firmato una specifica ordinanza a riguardo.

Il provvedimento arriva in seguito alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si sono tenute nei giorni scorsi in prefettura, nel corso delle quali "è stata condivisa la necessità di adottare misure straordinarie, atte a limitare, durante le festività natalizie, la concentrazione di persone per le vie del centro e nei luoghi di maggiore affluenza della città di Formia".

A differenza di altri territori pontini dove le ordinanze sono già in vigore, a Formia l'obbligo riguarderà l'intero territorio comunale. L'ordinanza entra in vigore a partire da oggi, 17 dicembre, e resterà valida fino al 9 gennaio.