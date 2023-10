Rapina la ex in casa: la colpisce con calci e pugni e le porta via il televisore

Padre e figlio, rispettivamente di 56 e 29 anni, originari di Napoli sono stati arrestati a Formia, dove risiedono. Entrambi già noti perché gravati da precedenti di polizia, sono considerati responsabili di rapina in abitazione, lesioni aggravate e violazione di domicilio aggravato. La vittima è una donna di Formia di 35 anni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il più giovane, nel pomeriggio del 18 ottobre, era entrato nell'appartamento della signora forzando una finestra. La donna in quel momento era intenta a riposare ed è stata aggredita con calci e pugni addirittura con l'uso di un casco. Il ragazzo le ha lanciato addosso un elettrodomestico e il telecomando della tv, poi ha aperto la porta principale al padre che, entrando, lo aiutato a portare via il televisore per poi dileguarsi.

Per le percosse ricevute la vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale Fiorini di Formia, ricoverata in prognosi riservata ma per fortuna non in pericolo di vita.

L'immediata attività investigativa ha consentito ai militari dell'Arma di acquisire numerosi elementi utili a ricostruire la dinamica dell'evento e a risalire agli autori dell'efferata rapina. Come emerso dall'indagine il più giovane dei due uomini aveva avuto una relazione sentimentale con la vittima, interrotta da diversi mesi. I rilievi tecnici effettuati dai carabinieri della sezione operativa e le rispettive perquisizioni hanno permesso di recuperare l'oggetto della rapina, una tv rinvenuta nella disponibilità di padre e figlio. Quest'ultimo è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del suo trasferimento nel carcere di Cassino, mentre il 56enne è finito agli arresti domiciliari come disposto dalla procura di Cassino.