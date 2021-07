Formia, sorpresa sul treno senza biglietto aggredisce due poliziotti: denunciata

Sorpresa senza il biglietto sul treno ha aggredito e ferito due agenti di polizia. E’ accaduto nei giorni scorsi su un treno partito da Napoli e diretto a Roma.

La giovane di 28 anni di origini nigeriana, sprovvista titolo di viaggio all’invito del capotreno prima e successivamente di due poliziotti liberi dal servizio di dare indicazioni sulla propria identità, ha assunto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo. Appena il treno ha raggiunto la stazione di Formia, gli agenti della Polizia Ferroviaria, intervenuti in ausilio, hanno invitato la viaggiatrice a scendere, ma la donna ha prima ferito un operatore con un morso alla mano e poi ne ha strattonato un altro che è caduto rovinosamente a terra sul marciapiede del binario nello scalo ferroviario. I due agenti colpiti sono ricorsi a cure mediche.

Al termine degli accertamenti la ragazza è stata denunciata in stato di libertà per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità e per i reati di resistenza, oltraggio, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale.

La denuncia della 28enne rientra nell’ambito dell’attività messa in campo in tutta la scorsa settimana, dal 19 al 25 luglio, dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, in ambito regionale e che ha portato ad un arresti e ad 11 indagati; sono poi state controllare 8652 persone ed elevate due le sanzioni amministrative elevate; infine i minori rintracciati e riaffidati. Sono state 443 le pattuglie impegnate in stazione, 73 a bordo di 140 treni.