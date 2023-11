Coppia dispersa sul Monte Redentore: salvata da carabinieri e vigili del fuoco

Erano partiti per un'escursione a piedi sul Monte Redentore, nel territorio di Formia, ma non sono più riusciti a trovare la strada per tornare. I carabinieri della stazione di Itri, sono intervenuti ieri, 14 novembre, in ausilio al comando dei vigili del fuoco di Formia, per rintracciare una coppia dispersa sulla montagna.

Si trattava di un uomo di origine tedesca e di una donna bulgara che si erano avventurati diverse ore prima all'interno della zona boschiva del parco dei Monti Aurunci. La localizzazione della coppia è stata complicata dall'assenza di campo e dalla difficoltà quindi di comunicare telefonicamente con le persone ricercate. L'intervento tempestivo dei militari dell'Arma e dei vigili del fuoco ha però permessos di scongiurare conseguenze di gravi e di ritrovare i due dispersi, in stato confusionale e ormai privi di forze.