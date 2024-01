Furti nelle abitazioni, come difendersi dai ladri. I carabinieri mettono in guardia i cittadini

Non solo la repressione, ma anche la prevenzione: si muove come sempre sul doppio binario l’attività dell’Arma dei carabinieri per contrastare i furti nelle abitazioni. E proprio nell’ottica della prevenzione e della fondamentale collaborazione con i cittadini si inserisce l’incontro che c’è stato nei giorni scorsi nella sede del Comitato di quartiere di Fossignano con i residenti che hanno potuto confrontarsi con i militari del locale Reparto territoriale rappresentati nell’occasione dal capitano Guidobaldi, comandante del Norm.

L’iniziativa è stata molto partecipata e apprezzati dai presenti sono stati i consigli del capitano per difendersi dai potenziali ladri in cerca di abitazioni da saccheggiare. Il primo fra tutti l’invito alla collaborazione tra vicini e l’appello a segnalare e a denunciare qualsiasi episodio ai carabinieri o agli altri enti preposti in base alle necessità.

Il direttivo del Comitato ha ringraziato i cittadini presenti all’incontro e il Reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia, con in testa il tenente colonnello Paolo Guida, per la sensibilità e la vicinanza dimostrata anche alle zone periferiche della città e per la presenza di uomini e donne dell’Arma che ogni giorno pattugliano il territorio garantendo la sicurezza a tutti i cittadini.