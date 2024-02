Banda dei furti nelle abitazioni in manette, recuperata anche la refurtiva

Sono ritenuti i responsabili di un furto messo a segno in una abitazione di Aprilia e la scorsa notte i carabinieri del Comando orovinciale di Latina li hanno trovati e arrestati in flagranza di reato. Si tratta di cinque cittadini di etnia slava dimoranti a Campoverde. Le attività investigative dei militari da parte del Nucleo investigativo e del Reparto territoriale di Aprilia, sono state avviata in seguito alla denuncia di una serie di furti avvenuti in vari comuni della provincia di Latina. Così nel giro di pochi giorni si è arrivati all'individuazione e all'arresto del gruppo.

L’attività ha consentito anche di recuperare re restituire ai legittimi proprietari tutta la refertiva costituita da monili in oro, orologi e denaro contante. Le indagini comunque non sono ancora concluse: si cerca infatti di scoprire se i cinque arrestati sono responsabili di ulteriori furti commessi in provincia di Latina. I cinque stranieri nelle prossime ora saranno a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'udienza di convalida del fermo.