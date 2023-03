Furti in serie a Latina Scalo nel cuore della notte: diverse le attività colpite

Notte di furti lunedì 13 marzo a Latina Scalo, dove diverse attività commerciali sono state prese di mira dai ladri e svaligiate. Si tratta di varie tipologie di esercizi commerciali, come bar, pizzeria, un negozio di parruchieri, un pasticceria, un autonoleggio, dislocate in diverse strade del quartiere. La banda ha agito nel cuore della notte con colpi in serie e molti esercenti si sono ritrovati il mattino seguente con la saracinesca divelta.

I movimenti dei ladri però non sono sfuggiti ai residenti, che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie dei carabinieri e della squadra volante della questura, che hanno perlustrato l'intera zona. La volante in particolare, allertata in supporto dai militari dell'Arma, si è imbattuta in un uomo che camminava velocemente cercando di non dare nell'occhio ma che, alla vista dell'auto, ha subito cambiato direzione cercando di nascondersi. Gli agenti, insospettiti, lo hanno controllato e perquisito trovandogli indosso la refurtiva appena sottratta da uno dei negozi colpiti. Si trattava in particolare di una busta che conteneva denaro contante, di un telefono cellulare e di un tablet. Per l'uomo, un giovane extracomunitario senza fissa dimora, probabilmente arrivato da fuori Latina, è scattato immediatamente l'arresto.

Mentre la volante fermava il giovane ladro, un agente di polizia si è messo all'inseguimento di un secondo uomo sfuggito alla cattura, riuscendo poi a bloccarlo e consegnandolo ai carabinieri per il successivo arresto.