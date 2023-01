Furti di marmitte e catalizzatori: fermata auto sospetta durante i controlli dei carabinieri

Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri tra i comuni del sud pontino, così come disposto dalla Compagnia di Formia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

Controlli che nelle scorse ore hanno portato alla denuncia di due persone trovate in possesso di arnesi da scasso. E’ accaduto nella frazione di Scauri a Minturno dove l’attività dei militari è stata rafforzata in seguito ad una serie di furti. Proprio nel corso di controlli degli uomini del Norm - Sezione Radiomobile hanno intercettato un’auto sospetta, su cui viaggiavano le due persone di 57 e 19 anni, mentre si aggirava in una zona dove nell’ultimo periodo si sono intensificati i furti di furti di marmitte e catalizzatori sulle vetture.

Sottoposte a controllo le due persone sono state trovate in possesso di attrezzi utili allo scasso (seghetti in ferro, chiavi alterate e crick) che tenevano nascosti all’interno del mezzo. Al termine degli accertamenti per loro è scattata la denuncia in stato di libertà.