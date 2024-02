Prima il furto in un’abitazione, poi il raggiro a un’anziana derubata del bancomat. Arrestata

Prima il furto in un’abitazione, poi con una complice ha raggirato un’anziana a cui ha sottratto il bancomat. Una ragazza di 23 anni senza fissa dimora è stata arrestata dai carabinieri ad Aprilia. Qui i militari hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della giovane emessa dal Tribunale di Firenze su richiesta della locale Procura.

La 23enne era entrata in azione lo scorso 29 novembre nel capoluogo toscano, e in particolare nel quartiere Peretola, con una complice. Come riporta FirenzeToday, una anziana era stata avvicinata in strada dalle due giovani donne che, con la scusa di aiutarla a portare la spesa in casa, le avevano sottratto la carta bancomat utilizzandola poco dopo per un prelievo di contanti.

I due volti delle truffatrici erano stati ripresi dalla telecamera del bancomat e le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che le due si erano rese responsabili anche del furto di un portafoglio avvenuto precedentemente in appartamento dello stesso quartiere.

La ragazza è stata arrestata mentre la complice, anche lei senza fissa dimora, è attivamente ricercata.