Furto in abitazione, 34enne finisce in carcere

Un uomo di 34 anni di Latina è finito in carcere per furto in abitazione. Nel pomeriggio di venerdì 12 gennaio i carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino hanno arrestato il 34enne del posto eseguendo l’ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Latina.

L’uomo deve infatti espiare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per il reato appunto di furto aggravato in abitazione per fatti accaduti il 7 marzo del 2022 nel capoluogo pontino. Il 34enne, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Latina a disposizione della competente autorità giudiziaria.