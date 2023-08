Furto in un’abitazione: due ladri bloccati dalla polizia. Intensificati i controlli

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia mentre stavano mettendo a segno un furto in un’abitazione. E’ accaduto a due passi dal centro a Latina ed è questo uno dei risultati di un servizio disposto dalla Questura per contrastare la recrudescenza dei reati predatori nel capoluogo e per dare risposta a una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

Proprio la potenziata capillare attività di controllo del territorio ha consentito infatti di trarre in arresto i due uomini che sono stati sorpresi mentre stavano consumando il furto in un’abitazione. Ma sono stati importanti anche gli altri risultati ottenuti nel corso delle attività svolte nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, e che hanno visto impegnate unità operative della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica nonché equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Durante i servizi sono state identificate 155 persone, controllati 83 veicoli e sottoposto a verifica un esercizio commerciale. Sono stati inoltre effettuati 6 posti di blocco. Molti i controlli anche ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, la specifica attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile ha portato all’arresto di un 43enne, gravato da un provvedimento di carcerazione per l’espiazione della pena di 6 anni, 5 mesi e 27 giorni per i reati di favoreggiamento della prostituzione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.