Auto rubata nel casertano e rinvenuta a Formia: le indagini sul furto portano a un 58enne

Un uomo di 58 anni è stato denunciato dai carabinieri a Formia perché considerato l’autore di un furto di auto messo a segno all’inizio del mese nella provincia di Caserta.

Le indagini sono state condotte dai militari della locale Compagnia diretti dal maggiore Michele Pascale. Il furto è stato compiuto il 6 ottobre scorso a Sessa Aurunca; la vettura quello stesso giorno era stato poi rinvenuta a Formia, nella zona di Vindicio.

Da qui sono partite le indagini condotte dai carabinieri che hanno permesso di identificare il presunto autore, un uomo di 58 anni originario del Sudafrica già noto alle forze dell’ordine, regolare sul territorio italiano e residente a Viterbo. Utili per arrivare al 58enne si sono rilevate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il furto.

Recuperata la vettura rubata è stata poi restituita al legittimo proprietario, un 57enne del comune casertano.