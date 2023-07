Auto dei turisti nel mirino dei ladri: rompe il vetro e cerca di rubare nella vettura in sosta

C’è anche un uomo pontino tra le cinque persone arrestate nei giorni scorsi dai carabinieri a Roma perché considerate responsabili di furto aggravato su auto in uso a turisti, parcheggiate nei pressi di attività ricettive o di siti turistici.

L’uomo, un 36enne originario della provincia di Latina, è stato bloccato in centro dai militari Stazione Roma Piazza Farnese che hanno operato con la collaborazione dei colleghi del Comando della Camera dei Deputati

Secondo quanto appreso l’uomo è stato sorpreso in via di Sant'Ignazio mentre si introduceva all'interno di un’utilitaria dopo aver infranto il finestrino. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di un martelletto frangi-vetro usato poco prima. Per lui è scattato l’arresto.