Denuncia la manomissione del contatore, poi si ritrova accusato di furto di energia elettrica

Accusato di furto di energia elettrica presso la propria abitazione è stato alla fine assolto e sarà rimborsato dallo Stato: si è concluso così il procedimento penale nei confronti di un dirigente dell'Enel originario del casertano ma residente a Latina.

La vicenda, come spiega Attilio Nettuno su CasertaNews, ha avuto inizio dalla denuncia fatta dall’uomo contro ignoti per la manomissione di un contatore. Ne sono seguiti anni difficili con un processo che alla fine lo ha visto imputato di furto aggravato contro la sua stessa società e con l'avvio di un procedimento disciplinare e il ritiro del porto d'armi.

Un vero e proprio calvario giudiziario che si è concluso con la totale estraneità del dirigente, difeso dal penalista Paolo Falco, dall’accusa. In particolare la difesa ha dimostrato che, nonostante l’accusa di furto aggravato, contestata per una manomissione del contatore tra l’altro non direttamente ascrivibile all’imputato in quanto all’interno del condominio vi erano lavori di ristrutturazione, non vi è stato alcun prelievo non pagato di corrente e pertanto alcuna illecita fruizione di energia.

La difesa ha inoltre dimostrato che nessun eccesso di potenza rispetto all’erogazione ordinaria era stata mai registrata ed in particolare che il dirigente non aveva mai ricevuto ingiunzioni di pagamento. Il legale ha pertanto attivato la procedura prevista dalla legge di bilancio anno 2021 che ha istituito un fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile consentendo l’integrale rimborso delle spese processuali sostenute dal proprio assistito.

Di conseguenza il procedimento disciplinare è stato archiviato ed il dirigente addirittura promosso di funzioni e responsabilità.