Furto in casa di un imprenditore, ladro incastrato dal dna lasciato sul suv usato per il colpo

A bordo di un suv rubato a Pomezia hanno raggiunto l’abitazione di un imprenditore a Lariano dove hanno messo a segno un furto e ora, a distanza di qualche mese, uno dei ladri è stato arrestato dai carabinieri. Un giovane di 28 anni di origini albanesi si è visto eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato, appunto, del reato di furto in abitazione.

I fatti risalgono al 10 maggio scorso quando i militari delle Compagnie di Velletri e Colleferro sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto in abitazione commesso da due persone che avevano rubato anche un’auto di lusso della vittima.

I carabinieri, dopo aver intercettato il veicolo nel comune di Artena, preceduto dal suv di grossa cilindrata, hanno dato il via ad un inseguimento terminato in breve tempo con l’uscita di strada dello stesso suv e la fuga del conducente insieme al complice a bordo del veicolo appena rubato.

E gli elementi utili a incastrare uno dei due malviventi sono arrivati proprio dal suv abbandonato e che è risultato essere stato rubato a Pomezia. Nel corso dei rilievi tecnici a cui è stato sottoposto da parte del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Frascati sono stati infatti rinvenuti alcuni campioni di materiale biologico. I successivi accertamenti svolti dai carabinieri del Ris di Roma hanno permesso di associare il dna rinvenuto nel veicolo con uno già presente nella banca dati nazionale e riconducibile all’indagato.

In seguito a questo importate risultato investigativo, il pubblico ministero, sulla base di quanto appurato dai carabinieri della Compagnia di Velletri, ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere emessa poi dal giudice per le indagini preliminari. Il 28enne albanese, rintracciato dai militari della Stazione di Lariano in un quartiere di Roma, è stato quindi arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Velletri.