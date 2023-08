Ladri senza scrupoli: devastata la sede del Banco Alimentare. Rubato cibo e un furgoncino

Ladri senza cuore oltre ad aver devastato la sede di Aprilia del Banco Alimentare del Lazio hanno anche portato via alimenti e un furgoncino. Un duro colpo per i volontari da sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno. “Siamo tristi, amareggiati e anche un po' preoccupati” commentano.

I ladri dopo aver fatto irruzione nella sede di Aprilia che si trova sulla Pontina hanno messo a soqquadro il magazzino, causando diversi danni ai locali, e hanno portato via le derrate alimentari che erano destinate alla distribuzione dei prossimi mesi e il furgoncino usato per gli approvvigionamenti.

Un’azione vile e senza scrupoli. Sulla pagina Facebook del Banco Alimentare del Lazio (in basso l’intero post) sono state pubblicate le foto che raccontano di come siano stati ridotti i locati dai malviventi che hanno agito probabilmente nella notte, e il furgoncino che è stato rubato. Magari può essere d’aiuto per ritrovarlo in tempi brevi.

Nel frattempo sono stati tanti i messaggi e di vicinanze al Banco Alimentare del Lazio che ha voluto ringraziare “tutte e tutti per la solidarietà e l'affetto che ci dimostrate ogni giorno”. Poi un appello: “Se volete aiutarci scrivete a raccoltafondi@lazio.bancoalimentare.it o sosteneteci con una donazione con bonifico bancario a Banco Alimentare del Lazio ODV utilizzando il seguente IBAN: IT85S0503403207000000018218, inserendo la causale AGOSTO SOLIDALE”.