Spesa all’Outlet ma senza pagare: ladri in trasferta rubano vestiti per 5mila euro

Da Latina diretti a Valmontone per una giornata di shopping, ma senza pagare, all’Outlet: è finita male per tre uomini di 40, 25 e 32 anni arrestati dai carabinieri. I tre sono stati arrestati nella serata di sabato dai carabinieri della locale Stazione con i colleghi dell'aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Colleferro.

Gli uomini, tutti di origine romena, domiciliati a Latina e noti alle forze dell’ordine, sono accusati di aver rubato 51 capi di abbigliamento all'interno di una nota attività dell'Outlet di Valmontone. In particolare, secondo quanto ricostruito hanno nascosto i capi di abbigliamento nelle borse, altri li hanno indossati a strati prima di dirigersi verso l'uscita eludendo il controllo del sistema antitaccheggio e quello degli addetti alla vendita. Un’azione che è stata ripetuta più volte ma che non è sfuggita al personale della sicurezza interna all'Outlet che ha prima allertato i carabinieri e poi ha seguito con discrezione i loro movimenti.

E’ finita male così per i tre che appena arrivati nei pressi della loro auto con la merce si sono trovati di fronte i militari. La perquisizione a loro carico e nel cofano posteriore della vettura ha consentito di recuperare 51 capi di abbigliamento, dal valore complessivo di oltre 5.000 euro, e di restituire tutto ai responsabili dei negozi. Per i tre uomini sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato in concorso. Questa mattina sono stati condotti davanti al Tribunale di Velletri, che ha convalidato l'arresto ed ha applicato la misura cautelare dell'obbligo del divieto di ritorno nel Comune di Valmontone.