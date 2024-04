Furto al parco Selciatella di Aprilia. A segnalare la presenza, sgradita, dei ladri è stato il Comitato di quartiere Selciatella dopo che nella giornata di martedì 9 aprile due dei volontari hanno fatto l’amara scoperta: erano infatti stati rubati gli attrezzi per la manutenzione del verde dopo che i lucchetti della porta del magazzino sono stati rotti.

I due volontari erano andati al parco ieri pomeriggio per la periodica manutenzione del prato quando si sono accorti che i ladri si erano portati via il trattorino, il decespugliatore e la cassetta degli attrezzi.

"Mentre c'è chi spende il proprio tempo, gratuitamente, per rendere agibile il parco a bambini e famiglie della nostra comunità, c'è invece chi sceglie di fare razzie infischiandosene degli altri - ha dichiarato il presidente del Comitato Luca Loprete -. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale possa fornirci quanto necessario per tenere l'erba del prato sotto controllo, specie ora che incombe la primavera. Stiamo organizzando diversi eventi, ma se l'erba del prato non potrà essere tagliata, salteranno anche gli appuntamenti futuri”.