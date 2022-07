Furto nella notte: i ladri sfondano la vetrina di Unieuro con un'auto ariete

Un furto è stato messo a segno nella notte ai danni del negozio Unieuro di via Epitaffio. Secondo le prime informazioni una banda di ladri è entrata in azione utilizzando un'auto ariete per sfondare la saracinesca dell'esercizio commerciale.

Una volta all'interno i ladri hanno arraffato la merce esposta, in gran parte apparecchi elettronici come tablet, telefoni cellulari e smartwatch. Poi sono riusciti a fuggire facendo perdere le tracce. Sul posto i carabinieri, che ora indagano per identificare il gruppo. Ingente il bottino ma ancora da quantificare con precisione.