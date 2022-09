Abbandona decine di cassette di plastica su suolo pubblico, scoperto dalla polizia

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Con questa accusa un 50enne di Gaeta è stato denunciato in stato di libertà. L’uomo è incappato in un servizio di controllo del territorio predisposto dal Questore di Latina denominato 'Movida sicura' ed è stato sorpreso dagli operatori della Squadra volante del Commissariato di Gaeta, impegnati nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei reati in genere: a lui si è arrivati in seguito ad una segnalazione relativa ad una persona intenta a depositare rifiuti sul suolo pubblico.

In particolare, l’uomo è stato rintracciato ed identificato dagli agenti, i quali hanno accertato che aveva depositato sul suolo pubblico, precisamente in prossimità dei Campetti San Paolo a Gaeta 35 cassette in plastica, utilizzate per lo stoccaggio di frutta e ortaggi.

A seguito degli accertamenti effettuati, eseguiti anche sul mezzo di trasporto di cui è titolare il 50enne, un quadriciclo a motore, per lui è scattata una denuncia in stato di libertà ai sensi della vigente normativa per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Inoltre, allo stesso soggetto veniva intimato di provvedere all’immediata rimozione del materiale abbandonato, anche al fine di evitare ulteriori scarichi abusivi.