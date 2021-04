Tentato omicidio: i carabinieri arrestano un 48enne a Gaeta

Un arresto per tentato omicidio a Gaeta. In manette è finito un uomo di 48 anni residente nella città di Sabaudia, in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina - ufficio esecuzioni penali.

I fatti risalgono al 2017. I carabinieri della stazione di Sabaudia, al termine di un'attività investigativa, hanno ritenuto il 48enne responsabile di un tentato omicidio in ambito familiare. L'uomo dunque, espletate le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Cassino.