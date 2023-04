Scoppia un incendio in un appartamento: un uomo colto da un malore salvato dai vigili

Incendio in un appartamento ieri, 18 aprile, a Gaeta, in via degli Abeti. Il rogo si è sviluppato al terzo piano di una palattina di tre piani più mansarda, partito dal vano soggiorno.

Il fumo ha poi presto raggiunto il vano scala e le mansarde dell'ultimo piano. I vigili del fuoco della squadra di Gaeta sono intervenuti poco prima delle 16 e al loro arrivo hanno verificato che i condomini dell'edificio erano già scesi in strada, con l'unica eccezione di un uomo di 64 anni, che abita la mansarda. L'uomo era stato in realtà colto da malore ed era rimasto all'interno dell'appartamento. E' stato dunque immediatamente raggiunto e soccorso dal personale dei vigili del fuoco e poi consegnato agli operatori del 118 per le cure del caso.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.