Soldatessa americana precipita dal balcone durante una festa

Una miltare americana di 23 anni di stanza a Gaeta e in servizio sulla nave ammiraglia Usa "Mount Whitney" è precipitata dal balcone di un appartamento di via Giovanni XXIII mentre era in compagnia di alcuni commilitoni. Tutto è accaduto intorno alle 22 di mercoledì 20 marzo e la notizia è stata riportata oggi sull'edizione locale del Messaggero e verificata dalla nostra redazione. I contorni della vicenda restano ancora tutti da chiarire. Da quanto emerso la ragazza si era ritrovata nell'appartamento per una festa e avrebbe consumato alcol.

Come ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e dalla military police americana, sarebbe caduta da una finestra ma in quel momento nessuno sembra aver assistito alla scena. Le diverse tettoie dello stabile hanno probabilmente attutito la caduta salvandole la vita ma le sue condizioni si sono presto aggravate. Due dei commilitoni che partecipavano alla festa e che in quel momento erano scesi dall'appartamento l'hanno trovata sanguinante davanti alla porta e hanno allertato i soccorsi che hanno preso in consegna la ragazza trasferendola all'ospedale Dono Svizzero, immediatamente raggiunto dalla polizia italiana e americana. Il tasso alcolemico rilevato a quanto pare era molto elevato. Con il passare delle ore si è reso necessario il suo trasferimento all'ospedale Goretti di Latina, dove la giovane militare è attualmente ricoverata in Rianimazione. La sua prognosi è ancora riservata. Intanto sul caso la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta.