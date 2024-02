I carabinieri controllano un locale: un dipendente li minaccia

Prima ha manifestato una certa insofferenza ai controlli, poi è passato a vere e proprie minacce rivolte ai carabinieri. A Gaeta il dipendente di un locale è stato denunciato in stato di libertà.

I militari della tenenza di Gaeta erano impegnati in un servizio di controllo degli esercizi pubblici in cui vengono somministrati alcolici per verifiche sulle autorizzazioni amministrative e di polizia. All'interno di uno dei locali oggetto dei controlli hanno proceduto all'identificazione di un avventore già noto alle forze dell'ordine. Ma proprio mentre erano in corso gli accertamenti, il dipendente del locale, anche lui con precedenti specifici, ha cominciato a inveire contro i militari e a minacciarli. Al termine del servizio l'uomo, 46 anni, è stato denunciato a piede libero.