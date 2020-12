Invia al figlio di 10 anni un video intimidatorio mostrando una pistola: denunciato

Era già stato allontanato dalla famiglia per maltrattamenti ma ora i carabinieri lo hanno denunciato ancora per minaccia grave. Come accertato dai militari, il 44enne di Gaeta lo scorso novembre aveva inviato al figlio di 10 anni un video mostrando una pistola. Un messaggio a scopo intimidatorio perché il ragazzino abita insieme alla madre, ex moglie dell'uomo.

I carabinieri, dopo la segnalazione, hanno proceduto dunque ad effettuare una perquisizione in casa dell'uomo, nel corso della quale hanno rinvenuto la pistola mostrata nel video, un'arma a salve di libera vendita. Informata l'autorità giudiziaria dell'accaduto, l'uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di minaccia aggravata.