Droga da Napoli a Gaeta: consegne “porta a porta” con i figli in auto. Tre gli arresti

Tre persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga dei carabinieri tra Gaeta e Villaricca, in provincia di Napoli. I militari della Tenenza di Gaeta, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Marano di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Cassino nei confronti di una coppia di coniugi, 31 anni lui e 28 anni lei, e di un 20enne, tutti originari della provincia di Napoli. L’ipotesi di reato è di associazione finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Tenenza di Gaeta nel periodo tra l’ottobre 2019 e il febbraio di quest’anno servendosi di specifiche attività tecnico/investigative. Indagini che hanno permesso, spiegano i militari, di documentare le modalità di rifornimento della droga acquistata dagli indagati a Napoli e provincia e poi ceduta a soggetti di Gaeta, effettuando le consegne “porta a porta”. In particolare, secondo quando emerso, gli arrestati si spostavano con la propria auto - poi sequestrata - insieme ai figli minori al fine di non destare sospetto ed eludere le indagini.

Durante gli accertamenti sono poi stati sequestrati 73,82 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish, 3,85 grammi di crack e 55 grammi di mannite, insieme ad un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento. Nel corso delle indagini, poi, nel gennaio scorso il 31enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 20enne, ad ottobre dello scorso anno, denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; segnalate anche 16 persone per uso personale di sostanza stupefacente.

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati associati rispettivamente presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale e Cassino; per la donna sono stati disposti i domiciliari presso la propria abitazione.