Operazione di soccorso a Gaeta: tre scalatori messi in salvo sulla Montagna Spaccata

L'intervento intorno alle 22 di ieri, 29 luglio. I giovani non riuscivano a scendere in cordata dal sentiero

Tre giovani scalatori in difficoltà sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri, 29 lugliio, a Gaeta. I tre si trovavano sulla Montagna Spaccata, lungo il sentiero delle falesie. Si erano arrampicati ma non riuscivano a terminare la discesa in cordata del sentiero per il sopraggiungere del buio e hanno quindi lanciato l'allarme chiedendo soccorso.

Intorno alle 22 circa il personale dell'Arma dei carabinieri della tenenza di Gaeta, in collaborazione con i militari della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco, è intervenuto sul posto per salvare i tre giovani mettendoli in sicurezza.