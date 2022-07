Truffa un'anziana con un finto pacco e si fa consegnare 4.500 euro: denunciato un 19enne

Si era presentato in casa di un'anziana donna di Gaeta con il proposito di mettere in atto la truffa del pacco postale. Poco prima aveva chiamato al telefono la signora fingendosi il nipote e avvertendola della consegna di un pacco per il quale era richiesto un pagamento in denaro. Quando il truffatore ha raggiunto l'abitazione della vittima è riuscito a farsi consegnare ben 4.500 euro e diversi monili in oro, consegnandole una scatola in realtà vuota.

La donna ha quindi presentato una denuncia ai carabinieri della tenenza di Gaeta che hanno avviato un'indagine per risalire all'identità del malvivente. I sospetti si sono concentrati su un ragazzo di 19 anni residente a Napoli, ora denunciato per truffa ai danni dell'anziana.